Kdo naj bi določil, kaj pomeni »po rodu pravi Slovenec« in kdo so nepravi Slovenci? Ali imamo tester za slovensko kri? Za slovenske gene? Ker to ne obstaja, so uporabni le rodovniki. Do katerega kolena bi ugotavljali? Očitno otroci iz mešanih zakonov (pravi Slovenec/prava Slovenka + tujka/tujec ali neprava Slovenka/nepravi Slovenec) niso dovolj pravi? Niso čisti. Kaj pa njihovi otroci in vnuki? Kdaj se postane pravi Slovenec? Kakšen odstotek neslovenske krvi (genov) bi bil še dovoljen?

Kdo naj bi vzgajal prave Slovence? Ni dileme – pravi Slovenci, saj bi lahko nepravi Slovenci, kaj šele Neslovenci, kvarno vplivali na otroke pravih Slovencev. Kdo bo otroke treniral, športno vzgajal? Jasno – pravi Slovenci! Kdo bo informiral prave Slovence? Samo pravi slovenski novinarji in uredniki, nihče drug. Samo oni vedo, kaj pravo slovensko uho mora slišati in pravo slovensko oko hoče videti. Kdo pa bi lahko bili lastniki medijev? Pravi Slovenci? O, to pa ne. To so lahko Madžari, Američani…

Kaj bi naredili s tistimi, ki bi kontaminirali pravo slovensko kri? Kdor zaplodi nepravega Slovenca ali Slovenko, naj bo kaznovan, kdo zaplodi Pravega, naj bo nagrajen. Kako preprečiti mešanje krvi? Ni boljše rešitve kot z izolacijo nepravih Slovencev in Neslovencev. Morda bo nasvet Jelka Kacina, »če imate piknike… ne vabite ljudi iz različnih kulturnih ali nacionalnih okolij, ne delaje takih stvari, ki vas lahko potencialno pahnejo čez rob«, postal zakonsko določilo. Kdor bi tvegal, da bi prave Slovence pahnil čez rob, mora biti kaznovan.

Kako bi takoj in zanesljivo vedel, kdo ni pravi Slovenec? Morda z mobilno aplikacijo za sledenje morebitnim onesnaževalcem slovenske krvi? Morda bi morali na rokavih nositi rdeče zvezde?

Pri demokratičnih (tajnih) volitvah ni nobenega zagotovila, da bi na voljene funkcije prišli pravi Slovenci. Edina rešitev je, ali ukiniti volitve ali nepravim Slovencem in Neslovencem odvzeti volilno pravico.

A tudi med pravimi Slovenci bi bili eni še bolj pravi. Najbolj pravi Slovenci. Kateri bi to bili? Beli, rdeči, zeleni, katoličani, ateisti? Ali bi bila pripadnost kakšni skupini dedna? Kdor je imel rdeče prednike, ta ne bi bil dovolj pravi Slovenec, če bi bili na oblasti beli. In obrnjeno. Kaj pa tisti, ki se premislijo in pokesajo, se odrečejo svojim prednikom ali jih morda spremenijo v mučenike? Morda bi morali določiti posebna pravila za prestopnike v prave Slovence, ker bi bili pravi Slovenci le tisti Slovenci, ki so na oblasti.

Kam uvrstiti čistokrvne Slovence, ki ne poznajo slovenske zgodovine, ne poznajo slovenske kulture, ne berejo slovenskih knjig, ne znajo pisati ali govoriti pravilno slovensko, ki ne ustrezajo stereotipu, da so Slovenci marljivi, prijazni, kulturni, pošteni? Ali so lahko pravi Slovenci tudi tisti, ki kradejo, lažejo, žalijo, tepejo, posiljujejo, ubijajo…, le da se po njihovih žilah pretaka žlahtna slovenska kri?

Ali si želimo živeti v takšni družbi? Kako bi se počutili, če bi s pravimi Slovenci v drugih državah enako ravnali pravi Madžari, pravi Italijani, pravi Hrvati… Bi tem državam napovedali vojno? Smo že pozabili, če smo sploh kdaj zares vedeli, da so se v vojnami končale ideje, da so eni bolj pravi in zahteve, da naj bodo na oblasti samo pravi. Koliko zla in trpljenja so povzročili tudi pravim?

Dokler imamo volitve, kakšne pač imamo, večina izvoli, kogar pač izvoli. Vse, kar se zgodi, se zgodi po volji večine, v Sloveniji smo to Slovenke in Slovenci. Zgodi se naša volja.

Ivan Soče, Maribor