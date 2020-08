Zdravstvo se okuženih in obolelih starejših s covidom otepa kot kuge. Skupaj z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so našli »inovativne rešitve« za prenos dolžne skrbi na druge. Problema so se lotili nadvse »resno« in bodo v prihodnje okužene namestili v kontejnerjih (lepše imenovano mobilnih enotah), kjer ti zagotovo ne bodo doživljali stresa, kot bi se zgodil pri premestitvi v pravo bolnišnico. Ob vse večjih dolžnostih in podeljenih pristojnostih medicinskim sestram bodo zagotovili tudi dodaten kader (le kje so ga zdaj odkrili?).

In nazadnje, verjeli ali ne, gospod Cveto Uršič z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je povedal, da se bo v delo z okuženimi v teh mobilnih enotah vključevalo tudi upokojence. Je to novi, inovativni vladni projekt Ranljivi za ranljive? Saj ni res, pa je. Pri nas je odslej očitno vse mogoče in prav nič več nas ne sme presenetiti.

Mira Kofler, Škofja Loka