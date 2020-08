Slovesnost sta prvič skupaj pripravila evangeličanska cerkev v Nemčiji in nemški osrednji judovski svet. Vodja sveta evangeličanske cerkve Heinrich Bedford-Strohm je ob tem pozdravil skupno slovesnost. Izrazil je tudi sram zaradi krščanskega protijudovstva, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik judovskega sveta Josef Schuster pa je izpostavil, da je treba stopiti skupaj za demokracijo in proti nečlovečnosti.

Več drugih govornikov, med njimi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in predsednik nemškega bundestaga Wolfgang Schäuble, so poudarili, da se je treba boriti proti vsem oblikam diskriminacije. Pozvali so k nadaljnjim preiskavam genocida nad Romi.

Danes je mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti (t. i. porajmosa). Med letoma 1939 in 1945 so nacisti pobili skoraj 500.000 Romov, od tega 20.000 v Auschwitzu na območju današnje Poljske.