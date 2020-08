Južnoafriški minister za zdravje Zwelini Mkhize je v soboto sporočil, da so v zadnjem dnevu zabeležili 10.107 novih okužb z novim koronavirusom, skupno pa doslej več kot 503.000. V tej državi je za covidom-19 skupno umrlo več kot 8000 ljudi.

Število okužb v Južni Afriki znova strmo narašča po juniju, ko so v državi začeli rahljati ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, zato so ponovno uvedli nekatere omejitve, med drugim prepoved prodaje alkohola.

Južna Afrika je v pandemiji najhuje prizadeta afriška država, saj so v tej državi potrdili okoli polovico vseh okužb na črni celini. V svetu pa se je Južna Afrika po številu okužb v soboto povzpela na peto mesto, za ZDA, Brazilijo, Rusijo in Indijo.

Število potrjenih okužb v svetu se medtem približuje 18 milijonom, za covidom-19 pa je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa umrlo že več kot 685.000 ljudi. A WHO opozarja, da bo pandemija trajala še dolgo. Odbor za izredne razmere pri tej organizaciji, ki se je v petek sešel na četrtem zasedanju od pojava novega koronavirusa, je v soboto sporočil, da je grožnjo svetovnemu javnemu zdravju, ki jo je razglasil konec januarja, podaljšal še za najmanj tri mesece. Po treh mesecih se bo posebni odbor znova sešel.

Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je poudaril, da je pandemija covida-19 zdravstvena kriza, s kakršno se svet sooči le enkrat na sto let, njene učinke pa bo mogoče občutiti še več desetletij.

V Latinski Ameriki in Karibih več kot 200.000 smrti

V Latinski Ameriki in Karibih je za covidom-19 umrlo več kot 200.000 ljudi, od tega skoraj tri četrtine v Braziliji in Mehiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Braziliji so sicer v zadnjih 24 urah zabeležili več kot 45.000 novih primerov novega koronavirusa, v Mehiki pa rekordnih več kot 9000.

V Latinski Ameriki in Karibih je za covidom-19 umrlo 200.212 ljudi, kažejo uradni podatki oblasti po poročanju AFP. Po številu smrtnih žrtev zaostaja samo za Evropo, kjer je umrlo 210.425 ljudi. V Latinski Ameriki se je okužilo 4.919.054 ljudi, v Evropi pa 3.189.322.

Skoraj tri četrtine vseh smrtnih žrtev v regiji so zabeležili v Braziliji in Mehiki. V prvi je za covidom-19 umrlo 93.563 ljudi, od tega 1088 v zadnjem dnevu. V Mehiki pa je v zadnjih 24 urah umrlo 784, skupaj 47.472. V zadnjem dnevu so sicer v tej državi zabeležili 9556 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je največ doslej. Skupaj se je okužilo 434.193 ljudi.

V Braziliji pa so v zadnjem dnevu potrdili 45.392 novih okužb, skupaj več kot 2,7 milijona, poročajo tuje tiskovne agencije.