»In sta odšla,« je na twitterju zapisala ameriška vesoljska agencija Nasa. »Še eno noč bosta preživela v vesolju, preden se bosta vrnila domov na Zemljo,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Predvidoma bosta pristala v morju zahodno od Floride ob 20.41 po srednjeevropskem času, čeprav vzhodni obali te ameriške zvezne države grozi tropska nevihta Isaias, ki bi lahko postala orkan.

Pred odhodom sta se Nasina astronavta poslovila od drugih članov posadke na ISS. Med krajšo slovesnostjo je Behnken dejal, da je bil najtežji del izstrelitev pred dvema mesecema, najpomembneje pa je, da prideta domov.

Hurley je medtem dejal, da ekipe na Zemlji zelo trdo delajo, predvsem glede na vreme okoli Floride.

Vodja misije Chris Cassidy je povedal, da je "vznemirljiv dan" in poudaril pomen novih načinov transporta astronavtov. Od ameriških kolegov sta se poslovila tudi ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner.

Behnken in Hurley sta proti ISS poletela 30. maja na nosilni raketi podjetja SpaceX Falcon. To je bil prvi polet človeške posadke proti ISS z ameriškega ozemlja po letu 2011, ko je Nasa upokojila vesoljske raketoplane. Vse odtlej so ameriški astronavti na ISS potovali s pomočjo ruskih raket. To je bil tudi prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja.