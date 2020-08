Prepoved odhoda od doma bo od danes šest tednov veljala od 20. ure zvečer do 5. ure zjutraj, je pojasnil Andrews. Prebivalci drugega največjega avstralskega mesta bodo lahko v času policijske ure zunaj doma le, če bodo šli z dela ali na delo ali če skrbijo za drugega človeka.

Poleg tega gredo lahko po nakupih le še enkrat dnevno, s športom pa se lahko ukvarjajo eno uro na dan v krogu največ pet kilometrov od doma. »To so veliki, a nujni koraki,« je poudaril Andrews. Napovedal je še, da bo v ponedeljek razglasil nove ukrepe, povezane z delom, s čimer je namignil, da bi lahko ustavili vse nenujne dejavnosti.

Andrews je danes tudi razglasil stanje katastrofe, ki policiji in drugim oblastem daje dodatna pooblastila za zajezitev pandemije.

V Melbournu, prestolnici Viktorije, sicer že tri tedne veljajo karantenski ukrepi, a oblastem ni uspelo zajeziti naraščanja števila okužb. Danes so sporočili, da so v zvezni državi Viktorija v zadnjih 24 urah zabeležili 671 novih okužb z novim koronavirusom in sedem smrtnih žrtev.

Avstralija je bila ena najbolj uspešnih držav v boju proti koronavirusu, številna območja so ostala brez novih okužb ali pa jih je bilo malo. Bojazen pa vzbuja Melbourne, kjer že od sredine junija beležijo po več sto novih okužb. Skupno so v Avstraliji, kjer živi 25 milijonov ljudi, potrdili več kot 18.000 okužb in 208 smrtnih žrtev covida-19.