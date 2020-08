V nedeljo bo deloma sončno. Verjetnost za nevihte bo sprva majhna, popoldne pa bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije nevihte vse bolj verjetne. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.

Opozorilo: Do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev.

Obeti: V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na torek. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje območje visokega zračnega tlaka. S severnimi vetrovi v višinah k nam priteka precej topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče, popoldne bodo v krajih zahodno od nas nastajale nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč. V nedeljo bo sončno, popoldne se bodo predvsem v krajih zahodno in severno od nas pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte.