Vlada je nadzornike Radiotelevizije Slovenija (RTVS) predčasno razrešila s sklepom 16. aprila in na mesto Matjaža Medveda, Irene Ostrouško in Petre Majer za preostanek mandata imenovala Boruta Rončevića, Antona Tomažiča in Draga Zadergala. Medved se je zoper sklep pritožil na upravno sodišče.

Že leta 2012 je upravno sodišče odločalo o razrešitvi štirih nadzornikov RTVS s strani takratne vlade Janeza Janše, med katerimi je bil takrat tudi Medved, poleg njega pa še Nataša Koprivšek, Marjan Sedmak in Aljoša Štampar Strojin. Tožbo je zavrglo z utemeljitvijo, da zanje v tem primeru ni predvideno pravno varstvo, padla je tudi na vrhovnem sodišču.

Kot je pojasnil Medvedov odvetnik Dino Bauk, je tokrat tožba na upravno sodišče vložena po drugačnem postopku. Takrat je bila namreč vložena po 2. členu zakona o upravnem sporu, pri čemer je sodišče ugotovilo, da zakon ne predvideva pravnega varstva zoper sklep o razrešitvi. To ne pomeni, da je bila takratna razrešitev zakonita, je poudaril Bauk in pojasnil, da je sodišče že takrat nakazalo možnost drugačne poti.

Tako so tokrat tožbo vložili na podlagi 4. člena zakona o upravnem sporu, ki omogoča tožbo zoper vsako oblastno dejanje, ki je nezakonito in krši človekove pravice. Gre za subsidiarni upravni spor, je pojasnil Bauk. Prepričan je, da je vlada z razrešitvijo nadzornikov, ki ni predvidena v zakonodaji, storila nezakonito dejanje oziroma da gre za samovoljno oblastniško ravnanje.

Upravno sodišče je sicer pred leti odločalo tudi o primeru nadzornice, ki jo je razrešil DZ, in tožbo zavrnilo. V njej pa je med drugim zapisalo, da biti član nadzornega sveta RTVS ni pravica posameznika, zaradi česar tožbeni ugovori o kršitvah ustavnih pravic tudi v okviru presoje na podlagi subsidiarnega upravnega spora iz 4. člena zakona o upravnem sporu niso utemeljeni. Kot je pojasnil Bauk, je bilo v tej zadevi subsidiarno pravno varstvo uveljavljano podrejeno, primarno je šlo še vedno za tožbo po 2. členu. Tudi utemeljitev kršitve ustavnih pravic ni bila enaka, je pojasnil.

Ob tem je dodal, da so različni tožbeni zahtevki različno argumentirani in da lahko različni sodni senati sprejmejo različne odločitve glede podobnih zahtevkov. »Sodna praksa je živa stvar, ki se razvija (še posebej v pojmovanju ustavnih pravic se mora), tako kot bi se morali tudi demokratični standardi, pa smo, žal, namesto razvoja in napredka, na tem področju priče njihovemu cikličnemu degradiranju,« je še komentiral.