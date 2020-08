Doslej so v Sloveniji potrdili 2171 okužb s koronavirusom, skupaj je umrlo 119 bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivnih 231 okužb.

V petek potrjene okužbe so razpršene po vsej državi, potrdili so jih v 12 občinah. Po dva primera so našteli v ljubljanski in kranjski mestni občini, po eno pa v občinah Maribor, Rogaška Slatina, Domžale, Slovenj Gradec, Ribnica, Trbovlje, Škofljica, Grosuplje, Kozje in Žiri. Eno okužbo so potrdili tudi pri tujem državljanu.

Ljubljana s skupno 361 potrjenimi primeri ostaja občina z največ okuženimi, sledita občini Šmarje pri Jelšah, kjer so našteli 174 okužb, in Ljutomer s 138 potrjenimi primeri. Stanje so, kot kaže, umirja v hrastniški občini, kjer že drugi dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe.

O okuženem malčku medtem poročajo iz vrtca v Komendi, kjer so sprejeli ustrezne ukrepe in do 11. avgusta zaprli enoto Čebelica. Varstvo otrok bo potekalo v enoti Mehurčki v starem in mobilnem delu vrtca v Komendi, so zapisali na spletni strani vrtca.