Po Mercatorju, Tušu, Hoferju in Eurospinu, ki so vrata nekaterih trgovin odprli že prejšnjo nedeljo, so se za odprtje prodajaln odločili še v Sparu, Lidlu in L'eclercu, odprle se bodo tudi trgovine Jager. Vrata bodo odprla tudi nakupovalna središča pod okriljem SES: ljubljanski Citypark, Aleja in center Vič, celjski Citycenter ter mariborski Europark. Odprta bodo do 15. ure.

Kot so za STA navedli v Lidlu, bodo odprli vrata vseh trgovin, a nobena trgovina ob nedeljah ne bo odprta dlje kot do 15. ure. Trgovine Spar in Interspar bodo odprte po rednem delovnem času, ki je veljal pred epidemijo, so za STA pojasnili v Sparu, kjer se bodo razmeram na trgu prilagajali tudi v prihodnje. Obratovalni časi posameznih trgovin so sicer objavljeni na njihovih spletnih straneh.

V Mercatorju, ki je hipermarkete in supermarkete ter nekatere trgovine odprl minulo nedeljo, bodo do nadaljnjega ob nedeljah odprli tiste trgovine, ki so bile dobro obiskane. Kot so ocenili, je bil obisk prejšnjo nedeljo dober, kljub temu da je bilo za obveščanje kupcev malo časa. Vlada je namreč odločitev, da se lahko trgovine v nedeljo odprejo, sprejela v četrtek.

Tudi v Hoferju, ki je vse svoje trgovine odprl prejšnjo nedeljo, so bili z obiskom zadovoljni oz. je bil ta v okviru pričakovanj, glede na to, da veliko kupcev o spremembi ni bilo obveščenih. Nedeljski delovni čas ostaja enak kot pred epidemijo, trgovine so odprte do 15. ure.

Kot so za STA še povedali v Hoferju, se sicer pri odpiralnih časih odzivajo razmeram na trgu in hkrati prilagajajo kupcem. "Pri Hoferju dosledno upoštevamo tako veljavno zakonodajo kot tudi dogovore socialnih partnerjev, tako bomo vsekakor tudi v prihodnje glede odprtja naših trgovin upoštevali sporazum na področju nedeljskega dela in z zakonom določenih dela prostih dni," so dodali.

Vrata so sicer že prejšnjo nedeljo odprle tudi trgovine Bauhaus in Obi. Vlada je odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov, s katerim je v času epidemije covida-19 omejila delovanje večine dejavnosti, spremenila prejšnji teden. S spremembo je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa trgovin z živili in prepoved obratovanja ob nedeljah. Zdaj so sproščene vse omejitve iz odloka, prepoved velja le še za obratovanje diskotek in nočnih klubov.