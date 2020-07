Ob 19. uri so se zbrali na Prešernovem trgu. V tokratnem protestu je čutiti zgodovinsko noto, protestniki so napovedali »ekskurzijo v preteklost«. Premerja Janeza Janšo pozivajo k odstopu, odziv celotne koalicije na afere, ki odmevajo v javnosti, neustrezen.

V nekaterih od preteklih tednov je bilo na ulicah videti tudi »rumene jopiče«, podpornike vlade. A kasneje so ubrali drugačno taktiko in se odločili, da se bodo na protestih raje pomešali med protestnike in poskušali »identificirati čim več levih ekstremistov«, piše portal MMC RTV SLO.