"Eden od uslužbencev kabineta predsednika vlade je bil zaradi slabšega počutja včeraj na testiranju za novi koronavirus. Ker je bil test pozitiven, smo v skladu s smernicami in epidemiološkimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za vse zaposlene, ki so bili v stiku z navedenim uslužbencem, organizirali testiranje," so zapisali v kabinetu.

Rezultati vseh testov so bili negativni. Glede morebitnih dodatnih ukrepov so v stiku s pristojnim epidemiologom, ki je priporočil, da v prihodnjem tednu izvedejo kontrolno testiranje, so pojasnili. Sodelavka, ki sicer z obolelim deli pisarno, pa bo kljub dobremu počutju in negativnemu testu po navedbah kabineta preventivno ostala v karanteni do kontrolnega testiranja.

Ob tem so še poudarili, da v kabinetu predsednika vlade dosledno izvajajo priporočila NIJZ glede preprečitve morebitnih okužb s koronavirusom, zato dodatni ukrepi niso potrebni. Vsi zaposleni so pozvani k samozaščitnemu in odgovornemu ravnanju.