Oboževalci Taylor Swift v napad na novinarko

Urednica in novinarka glasbenega portala Pitchfork Jillian Mapes je najnovejši album Taylor Swift Folklore ocenila z osmimi od desetih zvezdic, kar pa po mnenju oboževalcev pevke ni dovolj. Ti so zato začeli novinarki pošiljati grožnje s smrtjo, požigom njene hiše in druga žaljiva sporočila, javno so objavili tudi njeno telefonsko številko in domači naslov kot tudi nekaj fotografij novinarke. Novinarka je bila zato prisiljena svoj profil na twitterju zakleniti, saj je bilo groženj, kot je zapisala, preprosto preveč.