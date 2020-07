Za melone je na tržnici treba odšteti med 2,50 in 3 evre za kilogram. Res veliko je izbire med breskvami, ki v povprečju, tako kot nektarine, stanejo 3 evre za kilogram. Cena marelic se giblje med 4 in 5 evrov za kilogram, drobne so 2,50 evra za kilogram. Rdeči ribez in robide so 12 evrov za kilogram, grozdje pa je mogoče dobiti med 3 in 5 evrov za kilogram. Fige so med 5 in 6 evrov za kilogram, še vedno se na posameznih mestih dobi tudi hrustavke. Stanejo okoli 4 evre za kilogram.

Klasike poletja – volovsko srce, babura in jajčevci so večinoma od 2 do 3 evre za kilogram. Stročji fižol je med 3 in 4 evre za kilogram. Maslenca še ni. »Letos je zaradi dežja vse kasneje,« pravi ena od branjevk. Spet druga pa, da so ga to sezono sadili pozno, ker so bili zaradi korone v izolaciji.