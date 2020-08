#portret Marko Funkl, župan Občine Hrastnik

Z občinsko politiko se je dodobra seznanil že pred nastopom mandata župana, saj je bil osem let občinski svetnik. Njegova izvolitev pred dvema letoma je bila prepričljiva, z njegovim prihodom na čelo občine pa je po dobrih dveh desetletjih v občinski upravi zavel nov veter. Smele načrte, ki jih je že začel uresničevati, je sredi letošnjega julija zasenčila prva okužba s covidom-19 v tamkajšnjem domu starejših, ki ji je sledila druga, tretja, do četrtka je bilo v domu 51 aktivno okuženih, vseh v občini pa 75. Zato se je Hrastnik čez noč znašel v središču medijske pozornosti in se postavil ob bok občinam z največjim žariščem okužb pri nas.