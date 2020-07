Izvedba 21. izdaje umetniškega in glasbenega festivala Sajeta v Tolminu je dolgo visela v zraku, termin so dvakrat prestavili, dokler se to sredo dogajanje ni začelo s koncertom harmonikarja Bratka Bibiča in njegove mednarodne zasedbe Dedley Woodleybears. Vendar koncert ni bil na tradicionalnem festivalskem prizorišču ob Sotočju, temveč v središču Tolmina. Sanja Popov Leban, članica programskega odbora, je povedala, da so se trudili festival izpeljati v vsaj približno tradicionalnem duhu, a so jim izvedbo Sajete na prostem na Nacionalnem inštitutu za zdravje kar dvakrat zavrnili. Zato letos taborjenja udeležencev in obiskovalcev Sajete ni, kot tudi ni ustvarjalnih delavnic in koncertov vzdolž Soče. Bodo pa v prvem programskem sklopu, torej še danes in jutri, izvedli tri koncerte.

Nocoj bodo prek svojih spletnih omrežij izpeljali dva »stream« koncerta – najprej bodo nastopili avant art rokerji Svojat, nato pa še avdiovizualni trojček Etceteral. Jutri pa bo v cerkvi sv. Marka v Žabčah igral še strunar Sebastjan Grego. Preostale koncerte bodo po vsej verjetnosti izpeljali (šele) jeseni. Ker se z nastopajočimi zdaj ponovno dogovarjajo za termine, bodo ažuriran program sproti objavljali na spletu.

Sicer pa je včeraj v okviru Sajete v tolminski knjižnici tekla razprava o čezmejnem kulturnem sodelovanju na obmejnem območju. Goriška regija je ena od glavnih kandidatk za naziv EPK 2025, Sajeta pa že vrsto let uteleša tovrstna obmejna in regijska sodelovanja. im