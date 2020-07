Spoštovani ministrski zbor, pišem vam v imenu prijateljev in v svojem imenu. Ah, začeti moram drugače. Spoštovani predsednik vlade, tako kot so se vam, ne vem kdaj že, odprle oči, tako so se zdaj meni. Ugotovila sem, da s svojim pozivom ministrom res skrbite za državljane. V prvi vrsti za svoje, poleg njih pa še za nas, zasebne podjetnike in kmete, in lepo se vam zahvaljujem. Morda bo kdo rekel, da samo poskušate zakriti potencialno koruptivno dejanje zveste ministrice Pivčeve in s tem zaščititi svojo »nekoruptivno« vlado, a verjamem, da vas take izjave ne motijo. Saj se na nikogar ne ozirate.

Prošnja za vas, ministrica Pivčeva. Najprej čestitam za ošabno, ne, za pokončno držo. (Hitro se učite od cenjenega vzornika, skrivate »potenciale« v sebi.) Novinarjem in javnosti res ni treba vedeti, kdo plačuje račune, pa integriteta gor ali dol. Tudi če so na službenih zadevah prisotni domači, kaj potem. Zanima jih pač, ker se ukvarjate z vinarstvom. Kot veste, na Gorenjskem ne raste trta, zato pa proizvajamo odlično žganje. Kmet Jaka je pred kratkim odprl podjetje »Gorenjska tepka«, imenovano po stari avtohtoni gorenjski hruški, tepki, ki jo moramo na vsak način ohraniti. Jaka ponuja žlahtno žganico, žena Mica pa peče odlično potico, kolačke in štruklje iz tepkine prge (mlete, posušene hruške). Na začetku bi res potrebovala promocijo. Vabita vas na dvodnevno razvajanje, preverite znano gorenjsko gostoljubnost. Prenočišče za pet oseb (za vas, dva sinova in dva strankarska kolega) je priskrbljeno, račun tudi mi ponaredimo, program je že spisan. Lahko se boste prepričali o čistosti Blejskega jezera, se s »pletno« peljali na otok, ki ga je vaš kolega Simoniti v zadnjem hipu podaril Cerkvi, se sprehodili po golosekih cerkvenih pokljuških gozdov, obiskali rojstni kraj (soimenjaka vašega idola) čebelarja Janše in… in za konec boste, da se vam bo bolj zapisalo v spomin, obiskali muzej talcev v Begunjah. Obetavno, kajne? Skoraj bi pozabila. Pošiljam vam nekaj čepic za promocijo. Zagotavljam, da ne bodo kazile vaših butičnih oblačil, tudi tiste krasne zelene obleke ne. Kot vidite, so čisto nevtralne barve, krasi pa jih velik napis »naša tepka«. Saj jo boste z veseljem nosili, kajne?

Prošnja za vas, ministrica za šolstvo Kustečeva. Marsikdo se sprašuje, kaj vi, profesorica politologije in strokovnjakinja za človekove pravice, delate v Janševi vladi. Ampak vi »znate spoštovati našo različnost, si znate dati priložnost, da za boljši jutri podajate roke, poskušate sodelovati, poslušati in slišati in ne mečete puške v koruzo…«. Aha, že vem, govorite puhlice, za dve leti pozornosti se to izplača. Kakor koli. Lani sem v pismih bralcev v Dnevniku razlagala, da bom ustanovila zasebno šolo in s tem uresničila pravico do vzgoje in izobraževanja otrok v skladu s svojimi prepričanji. Pa sem jo res ustanovila. Imenovala sem jo Zavod božanskega Svaroga. Bogovi starovercev pomagajo v vsaki situaciji, krščanski Bog pa še s korono ne more opraviti, čeprav ljudje molijo in molijo. Vaš strankarski kolega Gregor Perič, ki tudi gradi most »sodelovanja, umirjenosti, zmernosti in racionalnosti med levim in desnim polom« (spet podobne puhlice), je izjavil: »Smo za rešitev, ki bo status zasebnih šol ohranila ali izboljšala.« To načrtujete, ministrica? Tega ne smem zamuditi, zato vas prosim za promocijo pred novim šolskim letom.

Prijatelj Jože se veseli, ker ima NIJZ za direktorja končno pravega strokovnjaka. Napovedi dr. Kreka nikoli ne zgrešijo. Epidemija korone (pa saj ni epidemije) se lahko umiri, lahko se širi ali pa ostane enaka, nam zagotavlja. Zato je Jože hitro ustanovil zasebno podjetje za izdelavo zaščitnih mask, bolj mask kot zaščitnih. Minister Počivalšek, vas prosi za promocijo, vi to dobro obvladate. Za njim preverjeno ne stoji SDS. Cena je ugodna, pet evrov za masko, nimajo certifikata, kar pa za vas ni moteče. Prilagam jih za vso ministrsko ekipo. Kot vidite, so iz izvrstnega netkanega blaga, ki ste ga že v preteklosti promovirali, gumica pa ni niti rdeča niti bela, ampak mavrična. Če bo to delalo komu težave, prilagam še bele.

Prošenj za promocijo imam še veliko, a bom dala priložnost drugim. Spoštovani ministri, za vašo požrtvovalnost in »nekoristoljubno« pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem.

Polona Jamnik, Bled