Prave barve politične korektnosti

V vrtincu je četrti najboljši ameriški film vseh časov na lestvici Ameriškega filmskega inštituta in z osmimi oskarji nagrajena filmska klasika, ki, če upoštevamo inflacijo, še vedno velja za najdobičkonosnejši film po kinematografskem izkupičku. Posnet je bil leta 1939 po romanu Margaret Mitchell, vanj pa so se zaljubljale generacije za generacijo. Tudi v Sloveniji, kjer smo med letoma 1994 in 2001 po njem poimenovali celo oddajo o filmu – V vrtincu.