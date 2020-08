#intervju Massimiliano Fedriga, guverner Furlanije - Julijske krajine: Mi smo prihodnost Evrope

Massimiliano Fedriga je guverner sosednje italijanske pokrajine Furlanije - Julijske krajine. Trst, Gorica in Videm so njegova mesta. Fedriga je desni politik, ki je leta 1995 s petnajstimi leti vstopil v stranko Severna liga (danes Liga – Salvini premier) in v njej kot sodelavec Mattea Salvinija naredil bliskovito kariero.