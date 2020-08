#intervju Miro Kline, docent na fakulteti za družbene vede: Digitalizacija ni komuniciranja ne poenostavila ne pocenila

Na vprašanje, ali je danes, zaradi novih digitalnih načinov komunikacije, dostop do osebnih stikov omejen, Miro Kline kategorično odgovarja, da ne. »Zaradi razvoja tehnologij in vse pogostejše uporabe digitaliziranih komunikacij je to nenačrtovana napaka v očeh obeh strank v procesu komuniciranja. Resnica je namreč obratna – najboljša, najbolj dragocena, najbolj zaželena je medosebna komunikacija. Toda ta ideal je izredno težko doseči, saj mora biti dosežen s privolitvijo obeh strani v procesu komuniciranja. Vse drugo je vsiljevanje, iskanje bližnjic in neetično vedenje v tem procesu,« meni Kline.