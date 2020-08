Januarja 2018 pa so ti nenadoma prekinili stik. Nazadnje je z njimi preko klepetalne aplikacije WeChat govoril 11. januarja 2018, že dva dni zatem pa so ga najprej mama, nato pa še oče in brat brez kakršnegakoli pojasnila odstranili z liste njihovih stikov. Za Deutsche Welle je povedal, da se je podobno zgodilo še nekaterim prijateljem, ki so trenutno v Istanbulu, doma pa so iz istih krajev. Širmemet in omenjeni prijatelji so pripadniki turškega ljudstva Ujguri, večina jih je islamske vere in večina jih živi v pokrajini Xinjiang na skrajnem severozahodu Ljudske republike Kitajske, kjer so podvrženi močni asimilacijski politiki kitajskih oblasti. Šele konec lanskega leta je prijateljem v njegovi domovini uspelo izvedeti, da so njegovo mamo, očeta in brata v začetku leta 2018 oblasti aretirale in jih prepeljale v »poklicni izobraževalni center«. Medtem ko so brata in očeta do tedaj že izpustili, je bila mati prepeljana v prevzgojni center, kjer mora odslužiti petletno zaporno kazen. Njen greh je po vsej verjetnosti ta, da je leta 2013 obiskala svojega sina v Turčiji, čeprav so ji lokalne oblasti za to izdale posebno dovoljenje. Širmemet, ki je preko kitajskega konzulata v Istanbulu neuspešno poskušal izvedeti, kje je njegova mama, je zatem preko družbenih medijev začel opozarjati na njeno usodo. Junija letos pa ga je poklical njegov oče in mu povedal, da je mama še vedno v »izobraževalnem« centru, ter ga prosil, naj preneha z iskanjem matere preko družbenih omrežij. Zatem od očeta ni slišal ničesar več, je pa javnosti in kitajskim oblastem sporočil, da se ne bo prenehal zavzemati za svojo mamo, vse dokler ne bo znova na prostosti.