V nos mu gre še vedno veljaven protikoronski ukrep nemškega notranjega ministra Horsta Seehoferja, zaradi katerega že pet mesecev ni videl svojega partnerja. Ta živi v New Yorku in ker nista poročena, ne sodi med izjeme, ki jim je kljub temu ukrepu dovoljeno vstopiti v državo. »To je za mnoge ljudi zelo boleč ukrep in glede na stanje tudi ni več sorazmeren,« je prepričan Garg, ki se mu zdi žalostno, če ne že kar sramotno, da prav država, ki trenutno predseduje Evropski uniji, tako ozko razlaga izjeme, izvzete pri priporočenih ukrepih iz Bruslja. Na dansko mejo se je skupaj s svojima strankarskima kolegoma, zveznim poslancem Gydejem Jensenom in evropskim poslancem Moritzem Körnerjem, odpravil zato, ker Danska te izjeme razume širše in dovoli vstop v državo tudi partnerjem, ki ne živijo v zakonski zvezi. Zato je Seehoferja pozval, naj tudi Nemčija stori enako. Naj nezakonski partnerji z izjavo pod prisego potrdijo partnerstvo, naj predložijo test okuženosti in naj, če že morajo, dva tedna preživijo v karanteni, poziva Garg notranjega ministra, vendar naj ne vztraja pri tem, da lahko v državo vstopijo le tisti, ki so svojo ljubezen zapečatili pred matičarjem.