»Nemočni smo,« pravijo tajski policisti, ki ne zmorejo več nadzorovati tisoče makakijev, ki so zavzeli ulice priljubljenega Lopburija. »Kot bi trenil, se pojavijo znova. Ogromno je mladičev,« britanski Sun povzema besede policista Nirada Pholngeuna, ki pravi, da tudi raba frač ne pomaga razgnati velikih skupin opic. Te za sabo puščajo pravo razdejanje, saj pomanjkanje turistov zanje pomeni pomanjkanje hrane.

Makakiji so resda znani po vragolijah, s katerimi radi nagajajo turistom in uličnim prodajalcem, a kraja hrane, predmetov in fizični napadi so se v času koronakrize izredno zaostrili, zaradi strahu pred napadi se pred opicami v svoje domove zapirajo tudi domačini. Večina rjavih porednežev v Lopburiju se je naselila v zapuščenemu kinu, kamor je menda nemogoče vstopiti, saj opice napadejo vse človeške goste. V njihovem zatočišču so se za povrh začela kopičiti trupla mrtvih opic.

Zelo nevarni so napadi na dojenčke.

Lokalne oblasti poizkušajo problem zajeziti s sterilizacijami, a so pri tem neuspešne. Pred epidemijo takšnih težav v mestih ni bilo. Situacija se je bistveno poslabšala, potem ko so lokalni prebivalci pričeli opice hraniti z nezdravo, hitro hrano. Zaradi prehrane, ki temelji na sladkorju, so opice izgubile mišično maso ter so neprestano lačne in še bolj agresivne. Kljub temu, da v Lopburiju živi 750.000 ljudi, opic pa je po skromnih ocenah okoli 6000, so določeni deli mesta zaradi tega postali tako rekoč nedostopni. Ne pomaga, da zaradi vestnega parjenja število primatov skokovito narašča. »Medtem ko se opice prosto gibljejo zunaj, mi pravzaprav živimo v kletkah,« je stanje povedno opisala ena izmed domačink.