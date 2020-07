Zaradi spora s kopalci in redarjem so 61-letniku na kraju izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru, so danes sporočili iz koprske policijske uprave.

Zgodba pa se tu še ni končala. Moškega so policisti kasneje, po zaključenem prvem postopku, v Ankaranu ustavili med vožnjo osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pri Ankarančanu pokazal 0,99 milogramov alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper moškega so odredili pridržanje, sledi pa še obdolžilni predlog, so dodali na policiji.