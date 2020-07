Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je prodaja medletno porasla za 40 odstotkov na 88,9 milijarde dolarjev. Največji spletni trgovec na svetu je ugodne poslovne rezultate zabeležil že v letošnjem prvem četrtletju, številke v minulem trimesečju pa je njegov ustanovitelj in izvršni direktor Jeff Bezos označil za znova nepričakovano visoke.

Po Bezosovih besedah "ne bi mogel biti bolj ponosen in hvaležen zaposlenim po svetu". Kot je še pojasnil, je Amazon v drugem četrtletju ustvaril prek 175.000 novih delovnih mest, pri čemer naj bi jih 125.000 dobilo redno zaposlitev s polnim delovnim časom.

Sicer pa namerava Amazon, tako v podjetju, ves svoj letošnji dobiček nameniti za stroške, povezane z zaščito varstva zaposlenih in kupcev med pandemijo.

Tehnološki gigant je nekoliko povečal prodajo iPhonov, bistveno pa se je povečala prodaja dodatkov in pripomočkov ter storitev, kot so aplikacije in digitalne vsebine.

Applovi prihodki so se v drugem letošnjem četrtletju in Applovem tretjem poslovnem četrtletju povečali za 11 odstotkov na 59,7 milijarde dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med aprilom in junijem je dobiček za osem odstotkov na 11,2 milijarde dolarjev povečal tudi tehnološki velikan Apple . V obdobju med pandemijo novega koronavirusa se je močno povečala prodaja njegovih izdelkov, dodatkov in storitev.

Čisti dobiček Facebooka skoraj dvakrat tolikšen kot v lanskem drugem četrtletju

Odlične poslovne rezultate je zabeležilo tudi družbeno omrežje Facebook, ki je v drugem četrtletju ustvarilo 18,7 milijarde dolarjev prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček je bil s 5,2 milijarde dolarjev dvakrat tolikšen kot v lanskem drugem trimesečju. Število aktivnih uporabnikov tega omrežja je naraslo za 12 odstotkov.

Na poslovanje vpliva pandemija covida-19 in družba se, tako kot vse ostale, sooča z obdobjem velike negotovosti glede gospodarskih obetov. Facebook pričakuje, da bodo na njegovo poslovanje vplivali dejavniki, na katere nima vpliva, kot so trajanje in učinkovitost navodil, naj ljudje ostanejo doma, učinkovitost gospodarskih ukrepov po svetu in gibanje deviznih tečajev glede na dolar, so zapisali ob objavi na svoji spletni strani.

Facebook je prihodke iz oglaševanja kljub bojkotu nekaterih oglaševalcev na letni ravni povečal za 10 odstotkov, znašali so 18,3 milijarde evrov.

Čisti dobiček je bil skoraj dvakrat tolikšen kot v lanskem drugem četrtletju, ko je družba knjižila dve milijardi dolarjev stroškov, povezanih s poravnavo z Zvezno komisijo za trgovino (FTC) zaradi kršenja pravic zasebnosti uporabnikov, in 1,1 milijarde dolarjev dodatnih davčnih izdatkov, so pojasnili.

»Veseli smo, da lahko majhnim podjetjem ponudimo orodja, ki jih potrebujejo za rast in uspešno delovanje na spletu v teh težkih časih. In ponosni smo, da se lahko ljudje zanesejo na naše storitve in ostanejo povezani takrat, ko ne morejo biti skupaj osebno,« je zapisal ustanovitelj in glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg.

Facebook je v drugem četrtletju na letni ravni število aktivnih mesečnih uporabnikov povečal za 12 odstotkov na 2,7 milijarde in število dnevnih aktivnih uporabnikov za 12 odstotkov na 1,79 milijarde.

V prvih treh tednih julija se je trend glede prihodkov nadaljeval, rast je bila okoli desetodstotna, in družba pričakuje, da bo tolikšno rast zabeležila v celotnem tretjem četrtletju. Na oceno sicer vpliva več dejavnikov, med drugim negotovost glede gospodarskega okrevanja in morebitnih dodatnih gospodarskih ukrepov, učinek "prekinitve porabe nekaterih oglaševalcev na naših platformah" in vpliv regulacije oglaševanja, so navedli.