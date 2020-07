Za ekipo obetavnega mladega košarkarja Ziona Williamsona, ki je vodila večji del srečanja, je bil poraz udarec v boju za nadaljevanje prvenstva, za preboj v končnico.

Ligo NBA so morali prekiniti 11. marca, potem pa je v javnosti odjeknila novica, da je bil na virus sars-cov-2 pozitiven Rudy Gobert. Omenjeni košarkar je bil simbolično prvi, ki je ob nadaljevanju prvenstva dosegel prvi koš. Natanko 142 dni po koronavirusni prekinitvi.

Na drugi tekmi uvodnega dne v Disneyjevem kompleksu na Floridi je nato prvi zvezdnik lige LeBron James s košem za vodstvo 12,8 sekunde pred koncem popeljal Los Angeles Lakers do tesne zmage s 103:101 nad mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.

Anthony Davis je k zmagi prispeval 34 točk, jezerniki pa so naredili prvi korak na poti k številki 1 v zahodni konferenci. James je zbral 16 točk, 11 skokov in sedem podaj, Kyle Kuzma je dodal 16 točk.

Prvi strelec LA Clippers, ki so še v tretji četrtini vodili za 11 točk, je bil Paul George s 30 točkami, Kawhi Leonard jih je dodal 28.

James: To je dober začetek

Obe tekmi sta se začeli s klečanjem igralcev med himno. »Gre za priložnost, da uporabimo to platformo za širjenje pozitivnih sporočil, ljubezni po vsem svetu. Razumemo, kaj se trenutno dogaja v družbi, in to podpiramo tako igralci, trenerji, kot vodstvo lige NBA. To je dober začetek,« je po tekmi dejal James.

Na protest pred nadaljevanjem sezone, v kateri se 22 ekip bori za 16-člansko končnico, se je že odzval komisar lige Adam Silver in dejal, da nihče od košarkarjev, ki so pokleknili med državno himno, ne bo kaznovan.

Košarkarji obeh ekip so nosili tudi črne majice z belim napisom v podporo gibanju Black Lives Matter oziroma Črna življenja štejejo. Poleg igralcev so simbolično pokleknili tudi vsi trenerji, pomočniki, sodniki in TV-delavci. Mnogi od igralcev so na dresih namesto svojega imena nosili slogane v podporo gibanju.