Policisti ne smejo ukazati nošnje mask?

V Sloveniji posameznik ne more biti kaznovan zaradi zavračanja maske, a policisti očitno vseeno ukazujejo ljudem, naj si nadenejo maske, in jih kaznujejo, če si jih ne. Nekateri pravniki menijo, da je to neobičajno, problematično ali celo nezakonito in neustavno.