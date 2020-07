Hrvaški modni poznavalec Fashion guru je na twitterju takole opisal opravo našega zunanjega ministra: »Že dolgo nisem videl takšne kombinacije, kot jo je imel na sebi slovenski minister Anže, niti v dalmatinskih občinah ne, kjer se ceni jagnjetina in kmetavzarstvo. Srajca s črto, ki je nisem videl že od 90. let, pa še nezlikana, in svetlo zelena kravata kot skrbno izbrana podrobnost – mogoče je to priljubljeno v kakšnih slovenskih vaseh.« Še bolj ga je zmotilo to, da je bila Anžetova obleka videti, kot da je »kupljena že davno in znošena«, kar bi še nekako oprostil staremu politiku, nikakor pa ne mlademu, kot je Anže.

Hrvaškim modnim gurujem smo dolžni razlago modne usmeritve našega zunanjega ministra. Mladi Anže se na svoji politični poti zgleduje po velikem vodji Janezu. In v posnemovalski vnemi kopira tako pisanje depeš kot tudi smisel za modo. Saj se spomnite: mladi Janez je najraje nosil prevelike znošene rumene ali črtaste suknjiče. Torej je oprava Anžeta Logarja na srečanju ministrov še en dokaz več, da kar se je Janezek še učil, to Anže že zna.