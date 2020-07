Slovenske težave s kitajsko pošto

Državna revizijska komisija bo morala o svoji odločitvi obvestiti tudi kitajska in turška podjetja, ki se potegujejo za glavna dela na trasi med Divačo in Koprom. A vsa nimajo zastopnika v Sloveniji, zato bo morala uradno pošto pošiljati na Kitajsko. To lahko povzroči dodatno zamudo v postopku.