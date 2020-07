Beloruske oblasti so sporočile, da so začele preiskavo proti 33 plačancem iz ruskega podjetja za varovanje Wagner, ki so jih pred nekaj dnevi aretirali v državi in priprli, ker naj bi pripravljali teroristični napad in destabilizacijo Belorusije pred predsedniškimi volitvami 9. avgusta. Na teh hoče biti še šestič izvoljen 65-letni predsednik Aleksander Lukašenko.

Beloruske oblasti celo trdijo, da so dobile informacijo, da je vseh ruskih plačancev iz podjetja Wagner, ki so prišli destabilizirat državo pred volitvami, kar dvesto. Andrej Ravkov, v vladi odgovoren za varnostna vprašanja, pravi: »Še naprej jih iščemo, a to je kot iskanje šivanke v senu.«

14 od 33 zajetih ruskih plačancev naj bi se bojevalo v vrstah proruskih separatistov v vzhodni Ukrajini. V Kijevu so menda zahtevali njihovo izročitev. Če bi Lukašenko temu ugodil, bi to še dodatno poslabšalo odnose med Moskvo in Minskom, ki sta si bila pred leti zelo blizu.

So bili na poti v Sudan? Govorec Kremlja Dmitrij Peskov je potrdil, da je 33 ruskih državljanov priprtih v Belorusiji. Izrazil je upanje, da bodo v ruski vladi kmalu dobili več informacij o vsej zadevi. »Nimamo nobenih podatkov o tem, da bi ti Rusi naredili kar koli, kar bi upravičevalo njihovo pridržanje,« je dejal. Glede beloruskih obtožb o načrtovanju terorističnega napada in destabilizacije Belorusije pa je rekel, da o tem ni dokazov. Peskov je – v nasprotju z dejstvi – tudi zavrnil, da bi na ruskih tleh obstajala zasebna vojska. Podjetje Wagner s plačanci je po njegovem izmišljotina nasprotnikov Rusije. Pred tem je že večkrat zanikal, da Kremelj usmerja delovanje podjetja Wagner, ki mu na zahodu pravijo Putinova zasebna vojska za naloge, s katerimi si redna ne sme mazati rok. Ker so Belorusi pri aretiranih plačancih našli sudansko valuto in sudansko telefonsko kartico, je možno, da so bili ti na poti čez Belorusijo v Afriko, ker iz Rusije zaradi pandemije ni komercialnih letov. Na začetku leta 2019 so plačanci iz Wagnerja neuspešno poskušali v Sudanu rešiti diktatorja Omarja Al Baširja. Možno je tudi, da je plačance v Belorusijo poslal Kremelj, da bi Lukašenku omogočil razglasitev izrednih razmer. Teorij, zelo različnih, je kar nekaj.

Oblast plačance povezala z opozicijo Za Lukašenka se pred volitvami zdi, da ga je vse več Belorusov sitih, zdaj bolj kot kdaj koli prej v njegovi 26-letni vladavini, ker je zanikal nevarnost virusa in ni sprejel potrebnih ukrepov, življenje pa se jim je močno poslabšalo zaradi gospodarskih posledic pandemije. Že vseskozi krši človekove pravice in je nedavno dal aretirati glavna opozicijska predsedniška kandidata, ki sta tako izpadla iz boja – enemu je uspelo zbežati v Moskvo. Odtlej ima veliko podpore med Belorusi opozicijska predsedniška kandidatka Svetlana Tihanovska. Beloruski preiskovalci, ki so Lukašenkovi podrepniki, zdaj denimo trdijo, da je njen zaprti mož, sicer znani bloger, v Belorusiji pripravljal državni udar skupaj z omenjenimi ruskimi plačanci. Oblasti bodo zdaj »zaradi varnostnih razlogov« vsaj okrnile glavni volilni shod Tihanovske, ki bo v Minsku v torek, 4. avgusta. Morda pa bo prišlo kar do preložitve volitev.