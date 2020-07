Prva slovenska nogometna liga bo v prihodnji sezoni dodobra spremenjena. Del elitne deseterice bosta namreč dva kluba, ki sta bila v minuli drugoligaša. Potem ko so si direktno vozovnico s prvim mestom zagotovili pri Kopru, so vlogo potnika številka dva z odliko odigrali Goričani, ki so bili prepričljivo boljši od Triglava. Na drugi tekmi v Kranju so ga namreč nadigrali z visokih 5:0, kar je pomenilo, da se Triglav po devetih zaporednih prvoligaških sezonah seli v drugo ligo, kamor je direktno izpadel tudi Rudar iz Velenja.

Gorica je bila večji del povratne tekme boljši tekmec, izkoriščala je številne napake domačega moštva, ki je bilo povsem nebogljeno. Drugoligaš iz Nove Gorice bi kaj lahko slavil še z višjo razliko, a so varovanci Borivoja Lučića zapravili številne lepe priložnosti. Po prvem polčasu je bilo na semaforju izpisanih 0:2, Kranjčani pa so vse sile usmerili v napad, kar je puščalo več prostora Goričanom, ki so zadeli še trikrat in ponižali tekmeca. Triglav si je sicer prizadeval doseči častni zadetek, a brez učinka. Poleg Gorice bodo tako v prvi ligi v sezoni 2020/21 igrali še Celje, Maribor, Olimpija, Mura, Aluminij, Bravo, Tabor Sežana, Domžale in že omenjeni Koper, tekme jubilejne 30. sezone pa se bodo začela 12. avgusta.