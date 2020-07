Anomalije javnega naročanja: Koliko stane zamujeni čas

V Sloveniji imamo s pritožbami temeljni problem. Zaradi njih je objekte domala nemogoče umestiti v prostor. Ko to naposled le uspe, je zaradi pritožb tako rekoč nemogoče pridobiti gradbeno dovoljenje. Ko investitorju še to nekako uspe, je zaradi pritožb izbira izvajalca podobna komediji zmešnjav, ki se vleče iz zapleta v zaplet, vmes pa minevajo leta in hlapi denar. Medtem ko so, vsaj v očeh investitorjev, dežurni krivci za dolge postopke v prvih dveh primerih nevladne organizacije in civilne iniciative, pa lahko za nepredvidljivo dogajanje v postopkih javnega naročanja krivimo predvsem slovensko gradbeno vrhuško s Kolektorjem na čelu.