Po poročanju medijev je v naselju Stari Mikanovci 19-letni voznik osebnega avtomobila znamke Audi zletel s ceste. Vozilo je še kakih tristo metrov mimo dveh hiš drselo po travi, nato pa trčilo v stanovanjsko hišo. Tako voznik kot vsi sopotniki so umrli na kraju nesreče. Vzrok trčenja je bila visoka hitrost, ali tudi alkohol, pa bo razkrila obdukcija. Mediji so poročali, da je bila družba pred tem v enem od lokalov v Vrbici, ko se je ta zaprl, pa se je namenila jest v Stare Mikanovce. Spotoma naj bi domov peljali dekle. Že speljali naj bi z visoko hitrostjo, potem pa se je kmalu zgodila nesreča.

Lastnik hiše je povedal, da je družino zbudil močan pok. Ko so prišli ven, so zagledali prah in močan dim, iz avta, ki je trčil v vogal hiše, pa ni bilo slišati ničesar. Nobenih klicev na pomoč. Takoj je poklical policijo, ta pa še gasilce, ki so razrezali zvito pločevino, a vozniku in sopotnikom ni bilo več pomoči. Gasilci so povedali, da so naleteli na strašen prizor, česa takšnega še niso doživeli. Kako močno je bilo trčenje, priča podatek, da je motor audija končal na sprednjih sedežih vozila.