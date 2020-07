FED trenutno stanje ekonomije ocenjuje kot šibko in zelo negotovo; prihodnje stanje gospodarstva bo močno odvisno od tega, kako nam bo uspelo obvladati virus. Ponovno so poudarili, da bodo uporabili vsa »orožja« za podporo okrevanju gospodarstva in zadržali trenutno ključno obrestno mero še naprej tako nizko, da bi postopoma dosegli cilj polne zaposlenosti gospodarstva.

Zaradi tega sporočila je dolar še naprej padal (gledano proti evru) in od sredine meseca maja izgubil že skoraj deset odstotkov svoje vrednosti. Način spopadanja Trumpa z virusom ameriškim volilcem ne daje občutka, da je zadeva vsaj približno pod kontrolo – posledično ima na novembrskih predsedniških volitvah protikandidat Biden po anketah že občutno prednost pred Trumpom. Izbruhi virusa v nekaterih zveznih državah – Teksasu, Floridi, Kaliforniji in Arizoni – so namreč tako obsežni, da vzbujajo velik dvom o uspešnosti boja proti virusu. Posledično sta najbolj na udaru trg dela in potrošnja tako končnih izdelkov kot storitev. Ravno pri slednjih, kjer v zadnjem času lahko spremljamo nekoliko bolj dinamične ekonomske kazalce (kot je na primer rezervacija miz v restavracijah), kaže na to, da se zadeve spet slabšajo. Ob svežem podatku, da se je ameriški BDP v drugem kvartalu skrčil za nekaj manj kot 33 odstotkov (tudi nemški BDP je upadel za več kot 10 odstotkov v drugem kvartalu), in ob dejstvu, da imamo nove večje izbruhe, je tradicionalni varni pristan dolar začel izgubljati svoj lesk.

Kapital se seli v evre in v zadnjem času v polno sijoče zlato. Pri zlatu pa je treba opozoriti tudi na strukturo povpraševanja. Če govorimo o porabi zlata v industrijske namene – na primer v sektorjih tehnologije in luksuznih dobrin –, se je ta v zadnjem letu radikalno zmanjšala. Po drugi strani pa se izjemno debelijo predvsem ETF-skladi, ki sledijo ceni zlata na blagovni borzi. Tu se ustvarja velik balonček špekulativnega kapitala, ki se lahko ob postopni normalizaciji razmer hitro umakne v bolj donosne sektorje. Zlato bi v tem primeru izgubilo tla pod nogami. Verjetno bodo z vidika ameriškega investitorja v luči padanja njihove valute zanimive tudi mednarodne delnice – torej evropske, azijske. Posledično bi se moralo krepiti povpraševanje.