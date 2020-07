V svojem tretjem mandatu na čelu vlade pa kot da s svojo škodljivostjo želi prekositi samega sebe. V glavi ima imperativ podreditve javnih medijev, zlasti RTVS. Pri tej raboti mu finančno pomaga Viktor Orban, zaradi česar je Janša tudi slovensko zunanjo politiko zapeljal na Vzhod in stran od vladavine prava, kar pa je nevarno in lahko ima za Slovenijo usodne posledice. Tudi število praviloma neposrečenih, zavajajočih in primitivnih tvitov, namenjenih domačim in tujim naslovnikom, se je izrazito povečalo. Njegov vzornik po načinu komuniciranja je Donald Trump. Ob spominu na obletnico genocida v Srebrenici 11. julija recimo ponovno ni mogel iz svoje kože. Tvitnil je nedostojno in primitivno opazko, za katero je požel ogorčenje tamkajšnje javnosti. V časopisu Slobodna Bosna mu niso ostali dolžni in zapisali, da »to zmore le nepoučen ali zlonameren in neuravnovešen um. J. J. pa, kolikor vemo, ni nepoučen.« Torej, zlonameren in neuravnovešen um. Rekli so bobu bob, kar je tudi razlog mojega pisanja. Kot vem, retvita ni bilo.

In takšen um, ujetnik svojih zablod, nam vlada. Da je v svoji stranki avtokrat in jo vodi v slogu, kdor ni z nami, je proti nam, in ga članstvo dojema kot odrešenika, lahko razumem. Sam ga namreč dojemam, še zlasti po njegovih tvitih in dejanjih preteklih treh mesecev, predvsem kot bolnika, ki je potreben strokovne pomoči. Ne razumem pa oziroma ne sprejemam tega, da je lahko s svojimi manirami in blodnjavami vsa ta leta naši družbi kot mlinski kamen okrog vratu in ga nihče od psihiatrične stroke ne opozori (reče bobu bob), da bi to svojo neuravnovešenost skušal omiliti s kakšnimi zdravili oziroma terapijo. Spremenil se ne bo, še manj odstopil. Čakamo lahko le na čas volitev ali pa na, še prej, razpad koalicije. Dotlej pa bomo na petkovih protestih vztrajali in upali, da bomo s svojo prisotnostjo in odločnostjo pospešili dogodke, ki bodo privedli do padca te vlade.

V nadaljevanju pa si bomo prizadevali za vzpostavitev takšnega volilnega sistema, ki bo res odraz ljudske volje, ne pa domena strankokracije in vplivnih lobijev, ki večinoma ohranja kolobarjenje enih in istih politikov, da ne rečem političnih fosilov, s svojimi lastnimi interesi.

Rudi Volk, Ljubljana