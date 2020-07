V BiH so tako danes zabeležili 313 novih primerov okužbe s koronavirusom. Zabeležili so tudi dve smrtni žrtvi zaradi covida-19, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

To je nekoliko manjše število okužb kot v sredo, ko so zabeležili rekordnih 363. V sredo je za posledicami okužbe umrlo tudi osem ljudi. Skupno že 328.

Najhujše žarišče je še vedno Sarajevo, kjer so danes zabeležili 75 novih primerov okužbe s koronavirusom.

Nekoliko nižje število okužb kot dan prej so danes zabeležili tudi v Srbiji. A še vedno jih je več kot 300. Sedem ljudi je tudi umrlo. Skupno število potrjenih okužb v Srbiji je zdaj preseglo število 25.000, umrlo pa je skupno 565 ljudi, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

V Severni Makedoniji so medtem zabeležili 119 novookuženih v zadnjih 24 urah. Štirje ljudje so umrli. Skupno je covid-19 tako v tej državi zahteval že 480 življenj, še navaja Tanjug.

Širjenje virusa pa se medtem krepi na Kosovu. Kot navaja Tanjug, so v zadnjem dnevu tam zabeležili 258 primerov okužbe in kar 16 smrtnih žrtev. To je najvišje število smrti zaradi covida-19 na Kosovu v enem dnevu. Skupno so sicer doslej zabeležili smrt 212 ljudi zaradi te bolezni.