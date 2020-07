Pretekli teden so primer dodelili posebnemu tožilcu Stefanu Kellerju, ki je preučil dogovore med Infantinom in švicarskim državnim tožilcem Michaelom Lauberjem, zaradi česar je slednji prejšnji teden ponudil odstop. Sestanki so potekali junija leta 2017.

Posebni tožilec, ki je bil imenovan za pregled kazenskih ovadb zoper oba moška in druge vpletene, je našel znake kaznivega ravnanja, povezanega z nerazkritimi sestanki, je v četrtek sporočil organ, ki nadzira švicarske zvezne tožilce.

Sodišče je prejšnji teden ugotovilo, da je Lauber prikril sestanek in lagal svojim nadzornikom, medtem ko je njegov urad preiskoval obtožbe o korupciji v zvezi s Fifo.

Infantino in Lauber sta že pred tem zanikala obtožbe, Fifa pa za zdaj ni podala izjave na vloženi kazenski postopek.

Infantino je predsednik Fife postal februarja leta 2016, tri leta kasneje pa je bil izvoljen še za en mandat na čelu krovne mednarodne nogometne zveze.