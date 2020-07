»Marilyn Monroe je povzdignila koncept hollywoodske starlete na višji nivo - vnemala je moška srca po celem svetu,« je povedal Garry Shrum iz avkcijske hiše Heritage Auctions.

»Njeni nastopi so bili velik dogodek v vojaških bazah in kadar ni mogla priti, je zavladalo neznansko razočaranje. Da si je vzela čas in pismo napisala ročno, je izjemno. Priča, da je bila njena lepota globlja od tega, kar je moč videti na fotografijah in v filmih,« je dodal.

Pri avkcijski hiši se nadejajo za dve strani dolgo pismo iztržiti več kot 20.000 dolarjev (17.000 evrov). Pismo datira v leto 1954, čas med dvema najbolj znanima in priljubljenima filmoma, v katerih je zaigrala Marilyn Monroe: Moški imajo raje plavolaske (1953) in Sedem let skomin (1955). V njem je igralka pojasnila, zakaj je ni bilo na nastop v vojaški bazi, na katerem sta sicer sodelovala tudi Bob Hope in William Holden, njo pa je zamenjala Anita Ekberg.

Turneje ameriške neprofitne ustanove United Service Organization (USO) so se začele med drugo svetovno vojno, z njimi pa so želeli izboljšati vzdušje med vojaki.

"Veliko bolj kot vi sem razočarana, da za novo leto ne morem biti z vami. Vendar je dejstvo, da sem bolna in da mi zdravnik ne dovoli priti. A takoj ko bom lahko, bom tam," je Marilyn Monroe med drugi zapisala v pismu.

Na dražbi bodo ponudili tudi igralkino biserno ogrlico, ki je ocenjena na več kot 5000 dolarjev (4200 evrov). Naprodaj bo skupaj s fotografijo, na kateri ogrlico nosi v obleki brez naramnic.

Ponudili pa bodo še dokument iz leta 1946, ki ga je Marilyn Monroe zgodaj v svoji karieri podpisala še s svojim pravim imenom, kot Norma Jeane Dougherty, ko je še delala kot model. Iz njega je razvidno, da je za fotografije, ki jih je posnel Paul Parry, prejel 15 dolarjev v zameno, da se je odpovedala pravicam do njih.

Dražba, na kateri bodo ponudili še nekaj drugih predmetov, povezanih z igralko, bo 8. in 9. avgusta v Dallasu.