Felix Byamukama je priznal, da je nezakonito vstopil v varovano območje in ubil gorilo. Je pa v zagovor trdil, da ga je Rafiki napadel in da ga je ubil v samoobrambi. Priznal je tudi, da je med lovom ubil manjšo antilopo in vrsto divjega prašiča.

Glede na ugotovitve preiskave je Byamukama še skupaj s tremi drugimi odšel na območja nacionalnega parka BINP na lov za manjšimi živali, tam pa v samoobrambi ubil gorilo. Rafikija so začeli pogrešati 1. junija, dan kasneje pa so našli njegovo truplo. Ubit je bil z ostrim orožjem.

Byamukamo so izsledili v bližnji vasi, kjer so našli lovsko orožje. Trije drugi zanikajo obtožbe in v priporu čakajo na sojenje.

Gorske gorile so ogrožena vrsta, v divjini naj bi jih bilo le še okoli tisoč. Rafiki naj bi bil star okoli 25 let in je bil vodja skupine 17 gorskih goril. Skupina je bila vajena človeškega stika, pojasnjujejo pri UWA.

Zaradi pogina Rafikija obstaja skrb, da bi se skupina razgubila ali pa da bi lahko vodenje prevzela divja gorila.