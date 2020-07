Spomnimo, podjetje RSTeam je dobilo posel in bo za 4026 evrov poslovenilo nemško odprtokodno aplikacijo corona-warn-app. Direktor podjetja Primož Cigoj je napovedal, da bo aplikacija pripravljena do 1. avgusta.

- Peter Geršak, državni sekretar na MJU: V soboto se izteče pogodbeni rok. Imamo že delujočo apliakcijo, ki je prilagojena za slovenske upoprabnike. Trenutno jo testiramo na MJU in NIJZ.

- Aplikacija bo do roka oddana v mobilni trgovini Google Play in App Store. Pričakujejo, da bo uporabnikom na voljo do druge polovice avgusta.

- Ko bo na voljo, bo začel delovati tudi klicni center, kjer bodo uporabniki dobili informacije o namestitvi, pa tudi odgovore na druga, vsebinska vprašanja.

- Aplikacija nima dostopa do imenika telefona, lokacije oziroma drugih podatkov, iz katerih bi se lahko sklepalo na identiteto uporabnika.

- Uporaba prostovoljne aplikacije je pomembna in smiselna, ko smo še zdravi, je še poudaril državni sekretar Geršak.

- Primož Cigoj, direktor RSteam: Če je uporabnik okužen, bo od epidemiologa prejel desetmestno kodo, ki jo bo uporabnik vnesel v aplikacijo in jo poslal na strežnik. Kasneje bo prejel potrdilo o okužbi, če bo uporabnik želel, bo o tem seznanil tudi ostale uporabnike, ki bodo tako uvideli, da so bili v stiku z okuženo osebo.

Na novinarski konferenci sodelujejo državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Peter Geršak, direktor podjetja RSteam Primož Cigoj in namestnica vladnega govorca Špela Horjak.