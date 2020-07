Obvestilo o selitvi podelitve na splet ni bilo nepričakovano, saj so omejitve in zaprtja zaradi izbruha novega koronavirusa povzročila razdejanje v zabavni industriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podelitev ameriških nagrad emmy, ki so televizijski ekvivalent oskarjem, bo tako potekala 20. septembra in bo prva večja podelitvena slovesnost v Hollywoodu po začetku pandemije.

V pismu, poslanem nominirancem, so organizatorji sporočili, da so bili primorani sprejeti težko odločitev, da letošnjo podelitev zaradi danih okoliščin organizirajo preko spleta, je za AFP potrdil predstavnik akademije.

»Poleg tega, da se ne moremo srečati na enem mestu, se zavedamo tudi, da je naš svet trenutno v veliko pogledih v zahtevnem trenutku,« piše v pismu, ki so ga podpisali producenti dogodka in Kimmel. »Uprizorili bomo dogodek, poln toplote in človečnosti, ki pozdravlja vpliv televizije, ki nas združuje in nam pomaga oblikovati naš svet,« so dodali.