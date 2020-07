Vreme: Povečini sončno

Danes zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali pa nizka oblačnost. Čez dan bo povečini sončno, predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.