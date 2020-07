Vodje Amazona, Facebooka, Googla in Appla, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai in Tim Cook so vztrajali, da niso storili nič nezakonitega in večkrat poudarili ameriške korenine in vrednote svojih podjetij. Četverica vodilnih menedžerjev je na zaslišanju sodelovala prek videokonference.

Njihov nastop se je zgodil ravno v času, ko ameriški kongresniki razmišljajo o strožjih predpisih in preiskavah konkurenčnosti. Nekateri kritiki pa si želijo, da bi podjetja razbili na manjša.

Demokrati so spraševali o konkurenčnosti, republikance pa je bolj skrbelo, kako upravljajo z informacijami in če morda zapostavljajo konservativna stališča.

Nekatere je treba razbiti na manjše dele, vse pa regulirati Demokrat David Cicilline, ki vodi pravosodni odboru predstavniškega doma, je povedal, da so v preiskavi ugotovili, da so spletne platforme izkoristile svojo prevlado na uničujoč način, da bi se še naprej širile. Prepričan je, da so podjetja ustvarila monopol ter pozval k ukrepanju. »Nekatere je treba razbiti na manjše dele in vse je treba primerno regulirati,« je dejal v peturnem zaslišanju. V preteklih mesecih so se pojavili različni očitki na račun podjetij v povezavi s konkurenčnostjo. Prvemu možu Appla Timu Cooku očitajo pogoje, ki so jih deležni razvijalci aplikacij na platformi za prenos aplikacij na telefone iphone. Ponudniki, kot je Spotify, so kritični, češ da morajo pri prodaji na tej platformi od 15 do 30 odstotkov izkupička dati Applu.