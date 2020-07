Severni del Slovenije je včeraj zvečer zajelo hudo neurje, ki je prišlo iz Avstrije. Nastali so močni krajevni nalivi s točo in vetrolomom. Neurje je težave povzročalo v Prevaljah, Trbovlju, Hrastniku, Ravnah na Koroškem in v Mežici. O toči poročajo iz Mengša, Komende in Domžal, kjer je ob vetrolomu z neba padala tudi več kot pet centimetrov debela toča, ki je povzročala škodo tudi na avtomobilih.

Na območju Domžal je toča začela padati okoli 20.30 in padala več kot pol. Sprva so padala manjša zrna toče, kmalu pa tudi pet in več centimetrov debela toča. Po podatkih centra za obveščanje je na Domžalskem je zaradi toče poškodovanih več 100 streh, številni objekti so tudi zaliti. O toči poročajo tudi iz sosednjih občin.

Po poročanju lokalnega portala domzalec.si je neurje najhuje prizadelo naselja Domžale, Vir in Rodica. Domžalska podžupanja Renata Kosec je za portal povedala, da so na interventni številki 112 do 22. ure prejeli 128 prijav o škodi. Večinama gre ze poškodovane strehe na individualnih objektih in večstanovanjskih objektih ter gospodarskih objektih. Poškodovanih je veliko število avtomobilov.

Kasneje je neurje z močnimi padavinami zajelo tudi območje občin Trbovlje in Hrastnik.

V Črni na Koroškem se je sprožil zemeljski plaz na cesti Črna - Šentvid, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

V Gornji Radgoni je zalilo stanovanje v stanovanjskem bloku in še eno v hiši. Vodo so iz stanovanj medtem že izčrpali.