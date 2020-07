Ameriška vojska je danes razgrnila podrobnejše načrte umika vojakov iz Nemčije, ki ga je prejšnji mesec napovedal predsednik Donald Trump. Iz Nemčije bo umaknila približno 11.900 vojakov ali slabo tretjino. Približno 6400 se jih bo vrnilo v ZDA in naj bi jih kasneje spet razporedili po Evropi, približno 5400 pa jih bodo premestili v oporišča v Belgiji, Italiji in na Poljskem ter utrdili jugovzhodno krilo Nata ob Črnem morju, je dejal obrambni minister Mike Esper.

Trump je danes dejal, da vojake iz Nemčije umikajo, ker država ne prispeva dveh odstotkov BDP za obrambo, kot so se dogovorili v zvezi Nato, in ker »izkorišča« Združene države. Italija in Belgija sicer za obrambo namenjata še manjši delež BDP kot Nemčija, s katero aktualna ameriška administracija nikoli ni imela posebej dobrih odnosov.

Znižanje števila vojakov za 11.900 je še večje, kot ga je napovedoval Trump, ki je govoril o 9500 vojakih. »Nočemo več biti zgube,« je rekel danes, »zmanjšujemo število vojakov, ker ne plačujejo računov, tako preprosto je.«

Napovedani delni umik je naletel na nasprotovanje v ameriškem kongresu, tako med demokrati kot med republikanci. Kritiki opozarjajo, da bodo ZDA s tem oslabile Nato, kar bo koristilo predvsem Rusiji. Nekateri v kongresu nameravajo umik sil iz Nemčije preprečiti z zakonom o prihodnjem proračunu za obrambo.

Ameriške sile so v času hladne vojne veljale za poroka varnosti tedanje Zvezne republike Nemčije. Takrat je bilo na območju občasno tudi do 250.000 ameriških vojakov. Po padcu berlinskega zidu se je njihovo število močno zmanjšalo. Leta 2000 jih je bilo v Nemčiji še 70.000, deset let kasneje 48.000. Nemčija je druga država z največ ameriškimi vojaki na svojih tleh, za Japonsko.