Prvi korak do novih izobraževalnih ustanov na Roški

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z objavo natečaja začelo iskati najboljšo idejo za umestitev nove stavbe akademije za likovno umetnost in oblikovanje, nove stavbe za srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo ter študentski dom na nepozidanem območju pri Roški cesti.