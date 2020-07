Več deset tisoč ljudi se je v torek zbralo na javnih protestnih shodih v mestih po vsej državi. Na poziv Bolivijske sindikalne konfederacije in Enotnega pakta, ki združuje kmečke sindikate, so šli na ulice rudarji, delavci, pripadniki raznih socialnih gibanj in staroselskih organizacij z zahtevo, da se septembra izvedejo predsedniške volitve. Ta združenja, ki so glavna volilna baza politične stranke Eva Moralesa, Gibanja za socializem (MAS), protestirajo proti desni vladi začasne predsednice Jeanine Anez, ker se ni bila sposobna spopasti z zdravstveno in družbenoekonomsko krizo, ki se je zaradi širjenja pandemije v zadnjih mesecih poglobila. Pozivali so jo s transparenti »Volitve takoj«, »Demokracija da, diktature ne« in »Anez, ven«.

Vrhovno volilno sodišče (TSE) oziroma volilna komisija je prejšnji teden na predlog začasne predsednice spet odložilo predsedniške volitve, sklicane za september. Anezova, ki je bila imenovana na položaj na precej neobičajen in rokohitrski način po izvedenem državnem udaru proti Moralesu novembra lani, bi volitve morala razpisati v dveh mesecih, a jih ni. V začetku leta jih je napovedala za 2. maj, potem jih je zaradi izbruha covida-19 prestavila na 2. avgust in nato na 6. september, kar je TSE prejšnji teden na njen predlog preklical in določil nov datum, 18. oktober. Vse te spremembe datumov so sprejeli brez posveta s parlamentom, ki ga nova vlada po odstavitvi Moralesa ne upošteva.

Vlado skrbi Moralesov kandidat Za stranko MAS, ki ostaja najmočnejša politična sila v državi, je to nesprejemljivo. Za osrednje prizorišče protestnih shodov je izbrala občino El Alto na periferiji glavnega mesta La Paz, kjer so voditelji protestnih organizacij in gibanj na improvizirani skupščini razglasili splošno stavko, ki se je začela takoj in bo trajala do izpolnitve zahtev. Vlada je njihov protest označila za »biološki« napad kmetov in rudarjev na državo, »ki so v glavno mesto prišli iz Chapare (pokrajina s pretežno kmečkim staroselskim prebivalstvom v osrednji Boliviji), da bi okužili narod s covidom-19«, je izjavil minister za obrambo Fernando Lopez. Notranji minister Arturo Murillo je sporočil, da policija išče pet do deset oseb iz Chapareja, ki da so zagotovo okuženi. A vlado bolj kot pandemija skrbi kandidat stranke MAS na volitvah. Gre za nekdanjega ministra za ekonomijo v Moralesovi vladi Luisa Arceja, ki sicer ni med organizatorji protestov, a ga vseeno obtožujejo za »zločin nad zdravjem prebivalstva«. Za vlado in desne ter skrajno desne stranke, ki so lani prevzele oblast, je glavna dilema, kako preprečiti vnovično zmago MAS. Čeprav Morales živi v izgnanstvu v Argentini, ankete kažejo vodilno 40-odstotno podporo njegovemu nadomestnemu kandidatu Arceju, kar je tudi eden od glavnih razlogov za prelaganje volitev. Že res, da je širjenje pandemije skrb zbujajoče, a je po odzivih in ukrepih vlade sodeč to zanjo manjšega pomena. Anezova svojih političnih ambicij, da ohrani položaj, ne skriva. Tri skrajno konservativne stranke – Verjamemo, Skupaj in Svobodni 21 – pa ne skrivajo namere, da bi vrhovno volilno sodišče prepovedalo stranki MAS udeležbo na volitvah. Arceju očitajo, da je pred časom javno spregovoril o rezultatih javnomnenjskih raziskav, ki jih je naročil MAS, kar po bolivijski zakonodaji ni dovoljeno in se kaznuje s prepovedjo udeležbe na volitvah. Ironično je, da je ta zakon pred leti predlagal in sprejel MAS.