Ne glede na to, za kateri šport gre, bo nekdanji odbojkar in zdaj trener Sebastijan Škorc ob vprašanju, za koga navija, vedno podal isti odgovor – Maribor. Upa, da bodo vsi mariborski klubi v igrah z žogo v sezoni 2020/2021 državni prvaki. Koliko je to realno mogoče pričakovati, niti ni pomembno, ko gre za navijaški pogled. Zato se Škorc lahko nadeja, da bodo državni prvaki odbojkarji in odbojkarice Maribora, pa nogometaši, rokometaši… Ker je trener odbojkarjev, bo imel pri tem tudi nekaj vpliva.

Tudi sicer je odbojka pri Škorcu na prvem mestu. Spremlja tekme številnih evropskih lig, najraje tiste, v katerih igrajo slovenski reprezentanti, v srcu pa mu je še posebno ostal Paris Volley, za katerega je uspešno igral, zdaj pa zanj pesti stiska, ko tekme spremlja po spletnem prenosu. »Paris Volley še vedno podrobno spremljam, čeprav si tekem v živo ne morem ogledati, kajti imam veliko obveznosti. Na ta klub imam zelo lepe spomine,« pravi Sebastijan Škorc, ki ima rad tudi italijansko ligo. Ko je tam za Modeno igral Tine Urnaut, je navijal za Modeno. Nazadnje je pesti stiskal za Trento, za katerega je igral Klemen Čebulj.