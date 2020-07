V ozadju so brneli stroji, v hruški se je mešal beton, delavci so že lovili rok, da zahodno tribuno iz stare preobrazijo v novo, na igrišču pa so pele žoge. Tapkanje se je ustavilo, ko je trener druščino poklical na sestanek. Besed ni bilo veliko, trening, prvi v sezoni 2020/21, se je hitro nadaljeval. Vratarji so se ob strani ubadali z vajami, podobnim jogi, igralci so pri raztezanju sledili kondicijskemu trenerju. Ljudski vrt ni dolgo čakal, da se vsakdanji prizori iz življenja nogometašev ponovijo. Poletni dopust je bil letos kratek. »Odlično!« se po slabem tednu oddiha ni pritoževal branilec nogometašev Maribora Mitja Viler in nadaljeval: »Kar se morja tiče, je bil najboljši dopust v zadnjih desetih letih. Ko je pavza v času turistične sezone, dobiš občutek dopusta. Po navadi smo bili prosti konec maja, ko na plaži ni bilo žive duše.«

Zmage ne štejejo, ko pridejo porazi Koronakriza je temeljito premešala urnik, odnesla klasične priprave. Vijoličasti so jih začeli z dvema treningoma, v soboto jih čaka prva pripravljalna tekma, na kateri namerava trener Sergej Jakirović preizkusiti večino izmed 31 nogometašev, ki so pod Kalvarijo krenili v novo nogometno leto. »Dva meseca med pandemijo smo bili brez nogometa. Takrat smo vsi stokali in jokali. Zdaj se je treba prilagoditi. Tudi v prejšnjih letih je bila poletna pavza dolga le kakšnih sedem ali deset dni, tako da se nam zdaj ni zgodilo nič strašnega. Smo profesionalci, nadaljevali bomo, kjer smo končali,« napoveduje Sergej Jakirović. Pa je zadovoljen s tem, kje je ekipa ostala? V finišu sezone je sicer pridobila dve mesti, a naslova državnega prvaka, osnovnega cilja, ni zagrabila. »Zadovoljen sem. Na enajstih tekmah smo osemkrat zmagali. Padli smo v niz, ko smo na štirih tekmah trikrat izgubili. Prej, ko smo zmagali na štirih zapored, se mi ni štelo, a tu je pač tako. Vesel sem, da smo spet ujeli kontinuiteto, prvenstvo zaključili s tremi zmagami. To je dokaz, da lahko dobre igre ponavljamo. Tu štejejo le zmage,« ugotavlja 43-letnik, ki je na klopi zamenjal Darka Milaniča. Z okrepljeno ekipo bo lovil slovenski prestol. Če so v finišu prejšnje sezone vratar Ažbe Jug, branilec Ilija Martinović in napadalni vezist Jan Repas lahko pomagali le na treningih, so od prvega dneva priprav enakopravni člani moštva. »Vemo vse o njih, so normalno v konkurenci. Prinesli bodo dodatno kakovost, svežo kri. Zadovoljen sem s tem, kar so na treningih pokazali Ilija, Jan in Ažbe, Martin Kramarič in Aljoša Matko pa sta se dokazala v Bravu. Postavila sta dober vzor mladim igralcem, kako se kaliti, ko si posojen igralec in se vrniti na velika vrata,« se je novincev in povratnikov razveselil Jakirović. Med poletjem se bodo vijoličaste vrste najbrž nekoliko zredčile, trener je nekaterim mlajšim nogometašem priporočil, da poiščejo priložnost kot sposojeni igralci, saj želi sezono začeti s preverjenim kadrom. Na Obalo se je vrnil Aleksander Rajčević. Prvič po desetletju v Ljudskem vrtu Mitja Viler v slačilnici ni srečal koprskega rojaka. »Slej ali prej bo vsakemu prišel križ. Normalno je, da prihaja do menjave generacije. Če pogledamo druge ekipe, so redki igralci, ki nimajo dvojke na začetku števila za starost. Starejši smo tu, da pomagamo, damo podporo. Če bom zdrav, pa še nisem rekel zadnje besede,« pravi izkušeni branilec.