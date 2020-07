Z današnjo povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za prvo ligo med Triglavom in Gorico bo padel zastor na maratonsko dolgo in naporno slovensko ligaško sezono 2019/20. Kranjčani in Novogoričani so povratni dvoboj razglasili za tekmo leta. Triglav je z remijem 1:1 kot prvoligaš upravičil vlogo favorita in ima zaradi zadetka v gosteh lepo prednost pred povratnim dvobojem na svojem stadionu.

Gorica je na prvi tekmi največ stavila na dolge žoge na napadalca in kapetana Osujija, ki je dosegel tudi vodilni gol, a so gostje izid izenačili že po treh minutah. Adut Triglava je kakovostnejši kader, saj Gorica na klopi nima igralcev, ki bi lahko v igro prinesli dodano vrednost.

»Za uspeh bomo morali igrati agresivno, moštveno in z veliko željo po uspehu. Veliko bomo stavili na prekinitve, ki so naš močan adut v letošnji sezoni,« pravi visokorasli branilec Triglava Milan Milanović, ki je v letošnji sezoni dosegel že sedem zadetkov – vse z glavo. S tem je drugi strelec kluba za Luko Majcnom z devetimi zadetki.

Gorenjci trdijo, da na Primorskem še niso razkrili vseh adutov, ampak so kakšno presenečenje skrivali še za povratni dvoboj. Triglav bo težko igral na remi brez prejetega gola, saj je imel najslabšo obrambo prve lige s kar 87 prejetimi zadetki. Obenem ima kompleks pred domačim igriščem, saj je na njem izgubil zadnjih pet tekem.

Težava Gorice je, da ni v tekmovalnem ritmu, kar je bilo najbolj očitno v zadnjem delu nedeljske tekme, ko so igralcem pošle moči. »Za nami je šele prvi polčas. Po neodločenem izidu so odprte še vse možnosti. V Kranju bomo zaigrali na zmago, saj smo dovolj kakovostni, da spravimo Triglav na kolena,« je odločen Borivoje Lučić. Lučić je prepričan, da bo Triglav pod večjim pritiskom. »Vsi pričakujejo, da bo Triglav narekoval ritem, si ustvarjal priložnosti, dosegal gole in zmagal. Zaradi takšnega izhodišča bo za nas povratna tekma lažja, kot je bila prva,« je dodal Lučić. Igralci v en glas zatrjujejo, da na povratni tekmi lahko igrajo bolj kombinatorno in brez preskakovanja igre.